Homem é encontrado morto a pauladas em bairro do Quinari

O Corpo de um homem ainda sem identificação deu entrada no Instituto Médico Legal (IML), por volta das 9h30 da manhã desta terça-feira (20). Ele foi resgatado em via pública no bairro Amoty Pascoal e provavelmente foi assassinado a golpes de madeira já que o corpo estava bem machucado e havia no local pedaços das madeiras utilizadas para o crime.

Segundo o informado pela equipe policial que atendeu a ocorrência, o homem foi encontrado por populares que acionaram a polícia. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), chegou a ser acionada, mas, no corpo já não havia sinais vitais.

Em uma breve apuração no local e ouvindo possíveis testemunhas, a polícia identificou possíveis suspeitos e trabalhos estão sendo realizados pela Batalhão para conseguirem prendê-los antes que saiam do flagrante.

Apesar da cidade ser pequena, a vítima não foi reconhecida no local e junto ao corpo também não havia qualquer documento que o identificasse. Caso não seja reconhecido no IML, ele será identificado através de análise das digitais.