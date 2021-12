Grupo do Sinteac bloqueia fala de sócios e depois desbloqueia

Durou pouco o bloqueio de vários sócios do Sinteac, inclusive da Presidente do SINTEAC estadual Rosana Nascimento no Grupo do Sinteac do Quinari comandado pelo professor Luiz Carlos.



Após outros filiados fazerem outro grupo, os comandantes do grupo resolveram abrir a fala para os demais sócios que estão com os nervos a flor da pele, em virtude do abono de final de ano.



A Direção Estadual do Sinteac criou outro grupo e tem explicado sobre o as sobras da educação, isso porque os dirigentes do sindicato no Quinari resolveram silenciar e sair pela tangente.