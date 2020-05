Grupo de bobos da corte do Prefeito miram a Semsa devido volume financeiro para Secretaria

No passado a história informa que os bobos das cortes eram palhaços animadores e contadores de histórias para os reis. No Quinari a história sofreu uma adaptação e estes bobos da corte se unem em grupos ou aplicativos para não mais contarem histórias e sim ameaçarem.

A Secretária Municipal de Saúde Valdenia Laurindo, esposa do amigo do Prefeito André Maia, Dentista Nelinho Castro, se encontra sendo ostilizada pelo grupo de bobos da corte do próprio prefeito, que cresceram os olhos para os valores depositados para o combate ao coronavírus, mais de quarto milhões.

O grupo que inclusive já ocupou com seus “intelectuais” secretarias municipais é mais ligado a uma parente do Prefeito. Segundo informações, eles já teriam um nome para substituir Valdenia, sobre o argumento dela ter feito o correto em exigir trabalho e assinatura de ponto.

Enquanto o Prefeito não assume as rédeas para proteger sua secretária, o grupo lhe ameaça em redes sociais e já chega até a aconselhar.