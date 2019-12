Governo entrega novas viaturas para regional do Baixo Acre

Os municípios de Acrelândia, Capixaba, Plácido de Castro e Senador Guiomard foram contemplados na tarde desta segunda-feira, 2, com a entrega de dez novas caminhonetes para as polícias Militar e Civil. O ato simboliza o esforço do governador Gladson Cameli e do vice-governador Major Rocha em restabelecer a paz aos lares acreanos por meio da valorização e ousados investimentos na área da Segurança Pública.

Durante solenidade realizada na praça central de Senador Guiomard, o governador Gladson Cameli destacou os avanços alcançados nos últimos 11 meses, como a contratação de novos servidores, o reaparelhamento das forças policiais e chegada das 127 novas viaturas policiais. O gestor parabenizou a equipe técnica da secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) pelo empenho dedicado e afirmou que não tem medido esforços para que os índices de violência sigam em queda.

Queremos devolver a paz as famílias do nosso estado, assim como dar as condições para as nossas polícias trabalharem e que a população saiba que está sendo bem protegida e assegurar o direito de ir e vir ao cidadão. Com essa entrega, demonstramos que quando se tem vontade de trabalhar é possível fazer e é assim que continuaremos em prol do nosso povo até o último dia de governo”, pontuou Gladson.

Major Rocha recordou que até o ano passado, o Acre figurava entre os estados mais violentos do país, assim como a capital Rio Branco. O vice-governador citou ainda as precárias condições de todas as instituições de Segurança Pública e as equivocadas estratégias adotadas para combater a criminalidade.

“Não faz muito tempo que chegou-se a comemorar a distribuição de apitos para acabar com a violência e vimos o resultado disso. Nossa população amedrontada e com muito medo de sair de casa. Hoje, a situação é completamente diferente. Estamos aqui fazendo a entrega de viaturas e equipando as nossas polícias. Sabemos que o desafio é grande, mas é preciso reconhecer que em menos de um ano já conseguimos avançar muito e vamos continuar combatendo o crime no rigor da lei com uma polícia verdadeiramente pronta e devidamente equipada”, salientou.

Segundo o comandante do Comando de Policiamento Operacional II (CPO II), tenente-coronel Emílio Virgílio, “como essas novas viaturas são traçadas, vamos ampliar o nosso policiamento na zona rural onde poderemos fazer operações nos ramais para poder combater o tráfico de entorpecentes e recuperar veículos roubados em toda esta área que faz fronteira com a Bolívia.”

Paulo Cezar revelou ainda que o Acre será beneficiado com cerca de R$ 11 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública ainda em 2019. Montante este que será destinado para o treinamento de policias, aquisição de tecnologia para investigação na própria cena de crime, além de insumos para a polícia técnico-científica.