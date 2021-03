Governo do Estado reforma Ginásio e jovens comemoram

Um ano após a promessa da reforma do Ginásio de Esportes José Edson Honorato, o Governo do Acre através do Departamento de Esportes promove as obras de reformas do bem público, que foi repassado a gestão do ex-prefeito André Maia, e quando se acabou, a Prefeitura devolveu o espaço ao estado.

O Ginásio de Esportes é um dos únicos espaços públicos onde os jovens do Quinari praticavam suas competições de futsal, voleibol, basquete e outros.

O espaço se encontrava fechado há mais de 3 anos, sendo que várias autoridades do Quinari como a Senadora Mailza e o vereador Fabricio cobram as reformas.

A expectiva é que quando a reforma seja concluída, a pandemia do Covid-19 já tenha passado, e a reforma seja feita em grande estilo.