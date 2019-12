Governo do Estado inaugura escola cívico Militar do Quinari

Pedido para a escola ser cívico militar partiu do mandato da Senadora Mailza Gomes.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) inaugurou na manhã desta quarta-feira (18) juntamente com o seu vice-governador Major Rocha (PSDB), senadora Mailza Gomes (Progressistas) e o secretário de educação, Mauro Sérgio, a Escola Estadual Cívico-Militar Prof. Aldaci Simões da Costa, no município de Senador Guiomard. Participaram do ato o Prefeito André Maia e o Presidente da Câmara dos Vereadores Gilson da Funerária.

A instituição atenderá cerca de mil alunos do ensino médio. O governador abriu sua fala agradecendo ao presidente Bolsonaro e o classificou como um “pai” para o Estado do Acre.

Cameli ainda destacou em parte do seu discurso, que gosta de receber a crítica construtiva porque ela ajuda e mostra onde tem que corrigir e assim ajudar a vencer. “Eu sou muito otimista e não gosto de gente pessimista perto de mim. E se vier pra perto de mim, pode sair de perto. Eu gosto de desafio e dizer que não dá, que não sei, não dá pra quem não quer, pra quem quer, ir buscar e ir atrás, dá sim”, destacou.

*Com informações do AC24horas.