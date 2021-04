Governo do Acre diz ter vendido elefante branco ZPE para os Chineses e sonho de dias melhores se aproxima

O chefe da Representação do Governo do Acre em Brasília – Repac, Ricardo França, comemorou a venda da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Acre, confirmada na sexta-feira, 16. Esse foi um trabalho desenvolvido pela Repac, por determinação do governador Gladson Cameli, junto com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia – Seict. Um grupo chinês venceu o leilão.

“A determinação do governador Gladson é a realização de todos os esforços para levar desenvolvimento para o Acre, porque isso significa gerar emprego, renda e vida melhor para a população. E estou certo de que o funcionamento da ZPE, aliada à expertise internacional e à saída para os Portos do Pacífico, contribuirá decisivamente neste sentido”, disse Ricardo França.

A Repac é responsável por defender os interesses do Acre a partir da capital do País, em parceria com as secretarias de Estado e demais órgãos do governo. Com este objetivo, contribuiu com a Seict nas ações que visavam colocar a Zona de Processamento de Exportação do Estado em operação, o que incluiu desde o estudo de viabilidade necessário à organização de viagem para a China, em outubro de 2019, com a presença do governador Gladson Cameli, para mostrar o potencial da ZPE a empresários locais.

“Nossa função é exatamente essa, prospectar oportunidades, destravar e resolver problemas, orientar a contribuir com todos os órgãos do governo na busca de melhorias para o Estado”, explicou Ricardo França, destacando o papel essencial do governador Gladson Cameli e do titular da Seict, secretário Anderson Lima, para o sucesso da iniciativa.

Todo o trabalho foi feito por determinação do governador Gladson Cameli, que se empenhou pessoalmente para a concretização da iniciativa visando transformar um problema em solução, já que a ZPE parada gera prejuízo ao Estado e funcionando produz ganhos e desenvolvimento”, disse o representante do governo em Brasília.

França reforçou “a dedicação e persistência do secretário da Seict, Anderson Lima, no atendimento e cumprimento das exigências necessárias, para possibilitar o sucesso da iniciativa que resultará em ganhos para a população que é, ao final, para quem o governo trabalha”. Esse resultado, lembrou ele, “é fruto do trabalho de equipe, de todos os envolvidos no processo e comprometidos com a busca do mesmo objetivo, que é ajudar o Estado”.

Apoio fundamental

O titular da Seict, Anderson Lima, também destacou o trabalho em equipe para concretizar a iniciativa, em especial o apoio da Repac. “O embrião da venda da ZPE nasceu em reuniões na Representação do Acre em Brasília, com o representante Ricardo França, e é fruto da parceria com a Repac, que foi fundamental para conseguirmos essa vitória com iniciativas que incluíram planejamento e ações concretas para darmos esse importante passo para o desenvolvimento do Estado”, afirmou.

Texto da Agência de Notícias do Acre

Fotos do Arquivo do Portal Quinari