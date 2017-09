Governador lança programa de Alfabetização Quero Ler

O governador do estado Tião Viana acompanhado do Deputado Estadual André Vale, do deputado federal Leo de Brito e dos vereadores Claudia Lima, Francisca Macedo e Gilson da Funerária fizeram o lançamento oficial do Programa de Alfabetização Quero Ler, em evento realizado na segunda-feira, 18, no auditório da escola Modelo.

Segundo o subsecretário de Alfabetização, Evaldo Viana, além dos 800 que começaram as aulas agora, mais 600 pessoas ainda serão beneficiadas com o programa Quero Ler para fechar a etapa em Senador Guiomard.

“Estamos caminhando para o final deste grande desafio que é alfabetizar 60 mil pessoas em todo o Acre e Senador Guiomard entra também nesse processo de conclusão”, explica Evaldo.

O Quero Ler é executado desde o último ano com um investimento de R$ 42 milhões do governo do Estado, com apoio do Banco Mundial. Com isso, até 2018, o Acre reduzirá de 16,5% para 4% (ou menos) o índice de pessoas que não conseguem ler e/ou escrever.

Com o programa possuindo apoio na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Daniel Zen, um dos maiores defensores do alcance do Quero Ler, ressalta: “É um projeto feito para dar dignidade a nossa população. Fico feliz por este programa já estar na história do Acre”.