Governador exonera aliados de Calegário, dentre eles Bruno Alves

O Governador Gladson Cameli não gostou da posição do Deputado Fagner Calegário, em favor do reajuste de 10% aos servidores públicos estaduais e passou a caneta nos 4 (quatro) cargos de confiança indicados pelo Deputado no Governo, segundo jornais da capital.

Dentre os exonerados, esta o Bruno Alves, candidato a vereador na eleição passada pelo PSDB e soldado do grupo de Calegário, que ocupava Cargo de Confiança no Governo do Estado, trabalhando na educação estadual.

A nossa reportagem procurou o Bruno Alves para comentar os fatos que disse que é uma questão política. -O deputado jamais ia ficar contra a maior categoria do Estado, acredito que o governador quebrou aliança com um verdadeiro aliado da sua base.