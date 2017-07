Governador diz ter lançado investimentos no Quinari durante evento

O governador Tião Viana (PT/AC) esteve reunido com a comunidade do município em evento na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação na manhã desta sexta-feira (14) para segundo ele lançar investimentos na área da agricultura familiar.

O governador foi recebido pelo Prefeito André Maia, vereadores de oposição e situação, produtores rurais e lideranças sindicais, ocasião que afirma ter anunciado investimentos para a área rural.

A vereadora Francisca Macedo (PT) agradeceu e enfatizou os investimentos. Segundo ela, a comunidade Bonal é um dos exemplos dos investimentos do governo com a construção da nova Indústria de Beneficiamento do Palmito.

O prefeito André Maia pediu mais investimento. O governo avisou que está disponibilizando combustível para ajudar na recuperação dos ramais nesse ano de 2017. O senador Jorge Viana também esteve presente fazendo uma fala voltada ao cenário nacional e suas emendas parlamentares.

A Câmara dos Vereadores foi representada pela primeira secretária vereadora Cláudia Lima (PT) que em nome do presidente saudou e agradeceu ao governo pelos investimentos.