Glauber Cruz, Pregoeiro do Prefeito André Maia começa a ser notificado de seus erros em licitações

O Conselheiro Antônio Jorge Malheiro mandou citar o senhor Glauber da Cruz Lima, Secretário de Licitações da Prefeitura de Senador Guiomard, gestão do Prefeito André Maia para que no prazo de 15 dias explique o DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 97/2015, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 E 014 DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD. Ver o documento.

Glauber que não é formado em Direito ou na área de licitações, assumiu a CPL após a prisão do ex-secretário Estácio Parente dos Santos, quando do retorno do Prefeito André Maia, permanecendo no cargo até então.

De acordo com a Notificação do TCE/AC, o pregoeiro terá o prazo de 15 dias para explicar o cumprimento da resolução 97/2015 no pregão presencial n. 010 e 014 da Prefeitura Municipal. São dois procedimentos que segundo o TCE/AC contém erros, que precisam ser sanados pelo secretário.

Erro do pregoeiro consiste em não publicar o edital e seus anexos no prazo correto. No caso o TCE/AC pode entender que houve ma-fe por parte do servidor que tendo conhecimento da norma, talvez para satisfazer os gostos do seu chefe incorreu na barbeiragem.