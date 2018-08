Gladson apoia reivindicação de prefeitos para aprovação da regulamentação da Lei Kandir

O senador Gladson Cameli (Progressistas-AC) recebeu na tarde desta terça-feira,07, os prefeitos de Assis Brasil, Zum; Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro; e Senador Guiomard, André Maia, no gabinete em Brasília. Os gestores municipais estão na capital do país para reivindicar a aprovação da regulamentação da Lei Kandir.

Durante a reunião, os prefeitos explicaram a importância da aprovação dessa pauta no Congresso Nacional e pediram apoio do senador para a causa municipalista. Conforme os eles, os municípios esperam mais de vinte a regulamentação do anexo da Lei Kandir que garantirá o ressarcimento pela União das perdas de arrecadação.

Para Cameli, parlamentar que se destaca por defender a causa municipalista, “a Lei Kandir precisa ser regulamentada para que estados e municípios não sejam prejudicados. Eu defendo essa pauta que precisa ser colocada urgente em votação”, disse Cameli reafirmando seu compromisso com os prefeitos e com o povo acreano.