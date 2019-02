O Prefeito Gilson da Funerária (Progressistas) divulgou uma nota em sua rede social na noite do dia (30) anunciando o pagamento dos servidores municipais para o dia (31), o que de fato ocorreu. Na nota ele pede ajuda e informa que vai diminuir os gastos para cuidar de Senador Guiomard.

Meu boa noite.

Dirijo-me nesse momento ao senhor e senhora morador e moradora de Senador Guiomard.

No último dia 07 por força de lei, assumi a Prefeitura do município. Em um primeiro momento pensei em não aceitar esse desafio, posto que imaginava como se encontrava as finanças públicas.

Sou movido ao desafio. Conversei com a minha família, com meus amigos e técnicos que me acompanham. Eles disseram, nós ajudaremos você. Então eu aceitei o desafio.

Sei que trabalho e desafio é o que não falta. Estamos em auditoria, estamos em análise de atos e das contas públicas. A minha preocupação de primeiro plano foi com a energia das nossas Secretarias, agora eu estou organizando com os secretários cada pasta para funcionar com o mínimo para sobrar recursos para as demandas urgentes do município. Graças à Deus temos conseguido.

Quero nesta oportunidade compartilhar os dados da folha de pagamento e ANUNCIAR o pagamento dos servidores para amanhã, dia 31 de janeiro. Fizemos economias e faremos mais. Quero nesse momento dizer do meu compromisso, que é fazer as pessoas voltarem a terem orgulho de morar em nossa cidade.

Peço calma as categorias. O município opera acima do limite estabelecido em lei no que tange ao gasto com pessoal. Teremos que funcionar com os servidores que temos, e ir cortando gorduras e gastos. É a palavra de ordem.

Estou com a minha equipe, mesmo diante da instabilidade jurídica e administrativa trabalhando como se fosse último dia. Peço a ajuda de todos.

De momento é as informações que tenho a prestar.

Que Deus esteja com Senador Guiomard. Que Deus nos abençoe, nos proteja e conceda sabedoria.

Gilson Pessoa

Prefeito