Gilson da Funerária e Dr. Deison afirmam que é preciso cuidar de todos os bairros

Na agenda do Democracia os candidatos do partido contaram com apoio especial da Deputada Federal Vanda Milani, que caminhou pelas ruas e fez visitas nas regiões afirmando que permanecerá ajudando o município.

Na visita Gilson ao saudar comerciantes, moradores afirmou que é preciso cuidar dos bairros do município. “É preciso pensar na cidade como um todo, os bairros distantes e os do centro, não apenas na eleição, sim no mandato todo” assegurou.

O candidato a vice-prefeito Dr. Deison deu ênfase às unidades de saúde. “As unidades de saúde com a nossa gestão terá médicos, enfermeiros e vários profissionais, também o remédio, pois trabalharei para fazer as unidades prestarem serviços de qualidade, como sempre fiz na minha vida”, observou o médico.

Durante o trajeto a comunidade saudou os candidatos a prefeito e vereadores e recebeu as propostas de trabalho.