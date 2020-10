Gilson e Deison apresentam propostas para área urbana

O candidato à Prefeitura de Senador Guiomard Gilson da Funerária apresentou nesta quinta-feira (08) suas propostas voltadas a área urbana do município.

As Proposta para área urbana apresentadas por Gilson da Funerária e o Dr. Deison contemplam recuperação de ruas, cobrança na melhoria de distribuição de água, construção de casas populares, reforma do Mercado, melhorias na coleta do lixo, recuperação de ruas, debate sobre o plano diretor, fortalecimento da Secretaria de Meio Ambiente, construção de um ponto de táxi climatizado, construção de um matadouro municipal, regularização fundiária com entrega de títulos definitivos e outros.