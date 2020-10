Gilson, Deison e Dra Vanda visitam o comércio e falam de projetos para o Quinari

O candidato a prefeito Gilson da Funerária, o vice-prefeito Dr. Deison e a Deputada Federal Dra. Vanda Milani visitaram com seus apoiadores o comércio de Senador Guiomard, tendo sido recebidos por inúmeros comerciantes.

Gilson apresentou suas propostas de geração de emprego e renda para o município, bem como de qualificação da mão de obra local para atuar nas oportunidades de trabalho que deverão ser criadas em sua gestão.

O candidato a vice-prefeito Dr. Deison disse que pretende fazer uma saúde mais humanizada. Que com ele os servidores serão valorizados e o atendimento será ampliado e melhorado.

Como grande madrinha da candidatura do Solidariedade do Quinari, a deputada federal Vanda Milani destacou que já vem investindo no município, no entanto precisa de um prefeito para que aplique de forma correta os recursos. Dra Vanda ainda destacou sua experiência com o Quinari e seu sonho de ver a cidade na trilha do desenvolvimento.

Fotos cedidas pelo Assis Pereira.