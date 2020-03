Gilson da Funerária visita emissoras de TV e anuncia pré-candidatura à Prefeitura

O vereador Gilson da Funerária visitou na última semana duas emissoras de televisão na Capital e anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura do Quinari, pelo Solidariedade da Deputada Federal Vanda Milani.

Gilson esteve no Gazeta Entrevista, no canal 11, Rede Record com o Jornalista Itaan Arruda. Ele respondeu vários questionamentos, dentre eles a afirmação do Prefeito, no qual havia dito que havia morosidade quanto à análise de projetos. “Não há morosidade, só independência, a Câmara não é do amém ao Prefeito”, disse.

Ao ser entrevistado no programa Boa Noite Rio Branco, no canal, 8 no SBT, Gilson disse que não descarta aliança com os partidos que fazem parte do atual Governo do Estado. “Vou conversar com todo mundo, quero fazer um grupo que tenha coerência de ideias e seja novo, não faço parte da velha política.

Nos próximos dias deverá acontecer o ato de filiação de Gilson da Funerária e outros integrantes de seu grupo no Solidariedade. Gilson pretende levar a mensagem de renovação e a experiência dos 8 meses de gestão frente à Prefeitura.