Gilson da Funerária quer votar na próxima terça-feira projeto para a contratação de médicos

O Projeto partiu do poder executivo municipal. Comissões já apreciaram a matéria.

Com salário defasado os médicos concursados de Senador Guiomard pediram demissão. Isso, aconteceu há pelo menos dois anos. As gestões municipais até o momento supriam a carência de médicos através de processos seletivos, sendo alguns destes desertos em virtude do baixo salário dos Médicos.

“É um projeto de suma importância, nós aqui na Câmara estamos fazendo o nosso papel de buscar o melhor para a população, então entendendo que a matéria é de grande valor social, estamos junto com os vereadores e vereadoras, agilizando, esperamos que tenhamos médicos bem pagos em todas as unidades de saúde”, explica o vereador Gilson da Funerária.

Um projeto de autoria do poder executivo municipal foi enviado na sessão da última terça-feira para a Câmara dos Vereadores e logo a Mesa Diretora mandou pautar a matéria que foi encaminhada para as Comissões da Câmara.

As Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final que tem como relatora a vereadora Chaguinha já emitiu parecer favorável a matéria. Outra comissão chamada a se manifestar foi a de Serviços Públicos, presidida pela vereadora Francisca Macedo, que também já se posicionou favorável ao projeto.