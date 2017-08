Gilson da Funerária prestigia evento do Governo do Acre sobre cursos de formação profissional

O vereador Gilson da Funerária (PP) juntamente com a vereadora Cláudia Lima (PT) prestigiaram evento do Governo do Acre realizado pelo Instituto de Educação Profissional Dom Moacyr na escola 15 de Junho, voltado para lançamento dos programas de formação técnica do Governo.



A diretora presidente do Instituto Dom Moacyr Rita Paro lançou acompanhada dos dirigentes do Núcleo de Ensino diversos cursos técnicos voltado a inclusão dos jovens que estão na etapa final do ensino médio. No evento, o programa foi apresentado com ênfase a explicar o que será ofertado.



Convidado para compor a mesa, e de uso da fala Gilson da Funerária parabenizou ao Governo e enfatizou a importância da formação profissional técnica para inclusão dos jovens no mercado de trabalho. “É uma boa chance para os jovens saírem do ensino médio com uma profissão e o governo está de parabéns por essa ação que com certeza, vem de encontro com a necessidade do nosso município”, finalizou.