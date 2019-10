O vereador Gilson da Funerária, Presidente da Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard esteve no ato de filiação de Prefeitos no Partido Progressistas em Rio Branco, onde ex-aliados deixaram as fileiras da Frente Popular para se filiarem no partido do Governador.

No facebook Gilson da Funerária postou “Um grande amigo! Ele e nós sonhamos com um estado e um município melhor”.

Gilson esteve acompanhado da vereadora irmã Chaguinha e na ocasião ambos saudaram o Governador do Estado Gladson Cameli que participou do evento progressista enquanto Presidente de honra da legenda.