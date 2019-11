Gilson da Funerária não comparece em evento do Progressistas e diz que vai trilhar um novo caminho

Gilson da Funerária e irmã Chaguinha não foram no ato de filiação ocorrido no Salão Paroquial.

Quem foi ao evento do Partido Progressistas em Senador Guiomard notou a ausência de pelo menos dois vereadores do partido.

Gilson da Funerária e irmã Chaguinha não foram no ato de filiação ocorrido no Salão Paroquial. “Não fui ao evento, estou aguardando a liberação do Partido, pois a comunidade sabe que temos um grupo e vamos levar uma proposta nova ao Quinari, uma proposta nova e diferente da velha política”, fala Gilson da Funerária.

Questionado sobre sua relação política com o Governador e outras lideranças Gilson diz que tudo segue com respeito. “Não mudou nada com o governo e as lideranças, o problema que existe, sendo eu um novato na política, os velhos grupos querem me podar, então vou buscar meu rumo e apresentar honestidade e trabalho para a população, tenho independência para isso, então o tempo tá trazendo as respostas para os muitos questionamentos que já me fizeram sobre essa relação com o PP”, explica.

Recentemente o Blog do Crica informou que Gilson da Funerária deverá receber nas eleições vindouras o apoio da Deputada Vanda Milani. A coluna informou que a notícia foi passada pelo médico Israel Milani do Solidariedade.