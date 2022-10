Gilson da Funerária diz que vai ouvir aliados e amigos para decidir filiação partidária

O ex-presidente da Câmara dos Vereadores Gilson da Funerária, que foi Prefeito no período que André Maia esteve preso, disse ao Portal Quinari que ainda não decidiu a sua filiação partidária, porém tem conversado com diversos partidos políticos que já lhe procuraram paras as conversas.

“O bom do cara ser homem, ter lado, não se vender é que tanto aliados, como adversários respeitam e querem por perto. Antes de decidir qualquer filiação partidária eu vou ouvir meu grupo de amigos e amigas que mesmo eu perdendo a eleição para Prefeito ficaram ao meu lado, me ajudaram dar uma boa votação aos meus candidatos, sem eu ter um emprego no governo ou na Prefeitura”, comenta Gilson.

Por outro lado, questionado sobre como tem feito sobre suas vitórias na justiça ele diz que “a verdade vence a mentira sempre, as vinganças e o que fizeram contra o meu nome vai caindo por terra, pois graças a Deus eu sempre pedi pra minha equipe fazer o certo e termos a nossa via de segurança de tudo que fizemos, então o tempo me ajuda”, finaliza o ex-vereador.