Gilson da Funerária diz que pretende fazer programa de recuperação de ruas no Quinari

O vereador Gilson da Funerária – SD, pré-candidato a Prefeitura Municipal informou na manhã desta sexta-feira, 19, que já determinou para a sua equipe de campanha a elaboração de um projeto voltado a recuperação das ruas do Quinari. Segundo ele, como pré-candidato à Prefeitura precisa buscar saídas para os problemas.

Como forma do projeto, o vereador explicou que primeiro pretende deixar o município adimplente para recebimento de verbas federais, segundo ele, atualmente hoje a prefeitura não consegue receber além de verbas obrigatórias. Após essa regularização, tentará buscar via bancada federal e com bancos públicos empréstimos para asfaltamento.

Gilson ainda destacou que a “falta de pavimento nas ruas e ainda a formação de crateras vem ocasionando inúmeros acidentes”. Ele ressalta que após o acidente, as vítimas acionam o município na justiça e o problema vai se transformando em um passivo de débitos grandiosos ao município.

Questionado se contaria com o apoio dos deputados federais e senadores ele diz que conversa com todos. – Quando estive na Prefeitura, visitei todos, fui muito bem recebido, continuarei a bater na porta dos bons amigos do Quinari. Tenho certeza que todos ajudarão. Assegurou o vereador.