Gilson da Funerária assina cooperação com o estado para melhorias de ramais no Quinari

O prefeito Gilson Pessoa acompanhado dos vereadores Leno da Bonal, Cláudia Lima e Irmã Chaguinha estiveram no Gabinete do Governador Gladson Cameli na reunião de assinatura do termo de parceria para melhorias e retiradas de pontos críticos de ramais da região.

Todavia, o gestor esclareceu que o aporte do governo vai possibilitar que outras regiões de Senador Guiomard, posto que a extensão da área rural compreende mais de 1.500 km de ramais apenas no Quinari.

“Será preciso compreensão da comunidade, eu irei acompanhar de perto os trabalhos e aplicação da ajuda do governo”, destacou. Os vereadores participantes da agenda elogiaram o governador pela atitude de ajuda do município.