Gilson cobra gestão municipal, pela falta de médicos nas unidades de saúde, merenda escolar e limpeza

Logo depois de texto publicado pelo Site do poder legislativo municipal, a Secretária Adriana emitiu nota em ataque ao vereador.

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Senador Guiomard, vereador Gilson da Funerária, durante a sessão ordinária desta terça (22), criticou a gestão municipal, pela ausência de médicos nas unidades de saúde, falta de merenda escolar e limpeza urbana.

Durante o seu pronunciamento na sessão, Gilson da Funerária, como é mais conhecido no meio político, diz estar preocupado com a situação atual do município.

Segundo o parlamentar, é inaceitável que o paciente busque atendimento médico na UBS e saia de lá com seu problema não resolvido.

“Quem paga plano de saúde, não tem do que reclamar. Mas quem usa o Sistema Único de Saúde (SUS), sofre mais, especialmente em Senador Guiomard, sem médico. A Câmara precisa intervir neste caso”, disse.

Ainda em tom de cobrança, o vereador diz que algumas vias da cidade, estão com pendência de limpeza, sem contar que o número de terrenos baldios sem limpeza aumentou no último mês. O presidente destacou algumas fotos tirada pelo vereador Fabrício Lima, que constata diversas ruas sujas, e muitos urubus nas redondezas devido o mal cheio, e que a população clama por solução.

Por fim, o parlamentar informou que há reclamações de populares, pais de alunos da rede municipal de ensino, que os filhos tem reclamado de falta de merenda nas escolas, e pede a Secretaria de Educação para tomar as providências e que em breve enviará pedidos de requerimento para o município.

Logo depois de texto publicado pelo Site do poder legislativo municipal, a SecretáriaEducação Adriana emitiu nota em ataque ao vereador

Meus amigos, bom dia!

Eu, Adriana Rogeria, secretaria de Educação, venho através dessa nota esclarecer algumas Informações.

Ontem o presidente da Câmara de Vereadores de Senador Guiomard, Gilson da Funerária mentiu descaradamente quando disse na tribuna que faltava merenda nas escolas. Quero mostrar ao vereador que mentir também é quebra de decoro parlamentar. Outra, pelas fotos tiradas pela nossa equipe vejam que temos merendas para atender nossas escolas.

Assim como sempre teve mesmo antes do meu afastamento. Inclusive deixamos merenda que em janeiro deste ano acabou sumindo e o Ministério Público instaurou procedimento para apurar como essa merenda desapareceu. Para que fique bem claro, esta merenda que sumiu estava na responsabilidade da gestão interina, que tinha o seu Gilson como prefeito na época.

Então, sem mais delongas, o vereador esquece das irregularidades que cometeu e usa a tribuna para mentir, quando poderia apresentar projetos e indicações que beneficie nossa população. Enquanto o vereador busca inverdades nós estamos trabalhando e dando todas as condições para que nossos alunos sejam assistidos da melhor forma possível, seja na área urbana ou rural.