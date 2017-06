Gilson atende requerimento da vereadora Idalete e diz que não tem o que temer na condução da Câmara

O presidente da Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard começou a atender os requerimentos de alguns dos pares sobre a condução do poder legislativo nesta terça-feira (13), quando entregou a cópia do contrato de aluguel de um veículo para a sua principal algoz, a vereadora Idalete (PSB), que retirou o nome da disputa quando quando almejava a mesa Diretora da Câmara e não teria os votos para tal.

Gilson disse também que atenderá as solicitações do líder do prefeito vereador Pastor Uchoa e que toda publicidade vem sendo dada no Diário Oficial, no site da Câmara hospedado no site www.senadorguiomard.ac.leg.br e ainda encaminhados nos prazos legais ao Tribunal de Contas do Acre.

“Se vocês estão pensando que vão pegar no meu braço, encontrar algo que desabone minha conduta ou mesmo me desmoralizar, estão muito enganados, pois eu não estou aqui na cadeira de vereador para ser puxa-saco de ninguém, comigo será assim, acertou eu elogiarei, errou eu criticarei, isso faz parte da democracia e alguns aqui precisam apreender”, disparou o vereador.

Não é de hoje que alguns vereadores resolveram fiscalizar a própria casa deles. O vereador Celso Oliveira (PSDB) acredita ser uma retaliação ao trabalho da mesa diretora. Para ele, nada vai impedir que a Câmara cumpra com seu papel de fiscalizar e ajudar a municipalidade.