Gestores escolares e presidente do Sinteac se reúne com Prefeito

O prefeito do município de Senador Guiomard André Maia juntamente com a Secretária de Educação Márcia Silva reuniram-se nesta sexta-feira (23) com gestores de escola e a Presidente do Sinteac Duce Barbosa para tratar de assuntos relacionados a educação municipal, visando fortalecer o diálogo e o ensino público.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, professora Duce Barbosa assegurou: -A transparência facilita o entendimento da real situação em que nos encontramos. O último reajuste foi em 2013, na época da aprovação do plano de carreira.

A Secretária Márcia avaliou a reunião como positiva. Ela avaliou que o momento na educação do Quinari é de debates sobre as melhorias para o futuro. Ela considerou a reunião como positiva.