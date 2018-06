Fotógrafo tem câmera derretida em lançamento da NASA, mas recupera fotos

Fotografar lançamento de foguetes não é das tarefas mais fáceis, ainda mais se você for ousado para deixar seus aparelhos perto o suficiente para ter sua câmera derretida no processo. Foi isso que aconteceu com Bill Ingalls, veterano na cobertura desses eventos, durante a projeção dos satélites GRACE, da NASA , na terça-feira (22). E o curioso dessa história é que ele conseguiu recuperar as imagens e elas são impressionantes.