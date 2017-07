Fornecedora energia intensifica campanha contra furto e mobiliza aparato no Quinari

Enquanto o trabalhador contribui com alta carga tributária de impostos, ele também enfrenta constantes assaltos por parte de empresas públicas, como é o caso da Eletrobrás distribuição Acre.

Com as finanças combalidas e com metas de arrecadação para sair da falência a empresa mobiliza uma mega operação de combate ao furto e desperdício de energia elétrica.

Mais de 15 carros foram avistados na cidade nesta manhã e tarde de terça-feira (25) em Senador Guiomard fazendo vistorias por toda a parte.

De acordo com texto e material publicitário da empresa distribuído à imprensa é meta principal reduzir a perdas da concessionária.