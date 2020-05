Foguetes soltos pela fritura de Secretária Municipal irrita moradores do Quinari

Não era segredo para ninguém que havia no grupo do Prefeito André Maia uma disputa fria pela pasta da Secretaria Municipal de Saúde, tendo como protagonistas membros do primeiro e do último escalão de apoiadores do Prefeito.

Nesta segunda-feira (25), após inúmeros balanços no cargo, o Prefeito resolveu trocar a esposa de seu melhor amigo a administradora Valdenia Laurindo, nomeando Gleison Araújo (indicação de Dinha Carvalho) que informa ser formado em gestão, quando seus assessores soltaram fogos para comemorar a saída da própria aliada do Prefeito.

Nos fogos em comemoração à saída de Valdenia, os assessores do Prefeito disseram o nome do vereador Gilson da Funerária, como mote de não sofrerem punições pelas condutas no âmbito do curral eleitoral.

O Partido Solidariedade divulgou nota lamentando o ocorrido e classificando o ato como desrespeito as vítimas de Covid-19, especialmente no momento que cresce o número de casos no Quinari.

Tentando se explicar o Prefeito determinou aos seus aliados que justificasse o vídeo afirmando que o mesmo era do ano passo. Por outra forma, ainda alegou “perseguição política da oposição, especialmente do vereador Gilson da Funerária”.