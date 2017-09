Fiocruz abre 420 vagas em Pós-Graduação a distância gratuita

A escola Nacional de saúde pública Sérgio Arouca da fundação Oswaldo Cruz ( ENSP Fiocruz) abre inscrições para a pós graduação gratuita a distância em Tecnologias educacionais para a prática docente no ensino da saúde na escola. A oportunidade é oferecida em parceria com a Universidade Aberta do Brasil ( UAB/ MEC ).

A especialização gratuita tem duração de 400 horas, distribuídas ao longo de 1 ano. Durante este período, o estudante deverá comparecer a 3 encontros presenciais para desenvolvimento de atividades pedagógicas estratégicas e, no último deles, apresentar o TCC. Para concorrer a uma das 420 vagas é necessário ter escolaridade de nível superior; ter acesso a computador com internet e saber usar recursos básicos para poder assistir às aulas; Ter pelo menos 7 horas por semana disponíveis para se dedicar ao curso através do estudo a distância. Segue link para mais detalhes e inscrições que estarão abertas até 06 de outubro: Inscrição EAD/ENSP/Fiocruz