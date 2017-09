Final de semana foi considerado tranquilo na área policial do município

O final de semana foi tranquilo no Quinari segundo o delegado de Policia Marcos Cabral, que informou ao site que no sábado e no domingo não houveram flagrantes registrados na Delegacia Geral do município.

Um flagrante de roubo foi registrado na sexta-feira,08, a um mercado da cidade. A PM conseguiu deter um dos envolvidos, outro comparsa fugiu e a Delegacia segue as investigações para prender o meliante.

A Delegacia foi questionada se em virtude do evento Exposição Amigos da Pecuária houve alguma ocorrência policial que tenha surgido do Rancho nas noites de festa e confirmou que não houveram incidentes registrados.