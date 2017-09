Final da Copa de Futsal Professor Doby vai acontecer no sábado, 30/09

A semifinal da Copa de Futsal Professor Doby teve o Quinari Esportes vencendo o time do Gleisolândia por 3 a 2. Na segunda partida da copa, a Papelaria Rafah venceu o Pega Tranqueira por 6 a 3 em uma disputa prestigiada por toda a população Guiomarense.

A grande final da competição acontecera no sábado, dia 30/09, no Ginásio José Edson Honorato, a partir das 18h. Neste dia acontecerá a disputa final dos adultos da copa, ainda a do sub 12 e 14. Outro ponto de atração será a escolha final de uma das seis candidatas para a Musa da Competição.

A Liga Desportiva Guiomarense ressaltou o apoio pessoal do Prefeito André Maia, vice-prefeito Judson Costa, Vereadores Gilson da Funerária, Fabricio Lima, Claudia Lima, Celso Oliveira, Cleilton Nogueira, James Queiroz, empresários locais, Secretários Municipais e os colaboradores Branca Menezes e James Gomes.