Fim de semana registra tentativa de incêndio e vários furtos e arrombamentos

O fim de semana do município não foi tranquilo na área policial, segundo as varias ocorrências que foram narradas pelos moradores.

No bairro Democracia na escola Carlos Alberto, criminosos tentaram incendiar o prédio. O vigia estava no local e os meliantes ao perceberem saíram do local deixando um pequeno foco de fogo, no lixeiro.

Uma professora teve sua casa furtada no bairro João Rodrigues. Ela foi para a igreja e quando chegou viu a casa derramada e sem os pertences como televisão e aparelho celular.

No Sindicato dos Trabalhadores em Educação houve um arrombamento. Segundo o testemunho da vice-presidente Lucia Ribeiro, o prejuízo foi pequeno, porem a diretoria terá que comprar novas fechaduras.

A onda de violência segundo a própria policia estaria associada ao trafico de drogas que cresce a cada dia. Para alguns moradores, as rondas policiais precisam ser intensificadas nos bairros.