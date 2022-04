Filho de vereador da cota dos Milani é exonerado e ele estrebucha atrás do emprego

No samba do crioulo doido do Governo Gladson Cameli, não sobrou para o vereador Magildo Lima (PP), que teve um dos filhos nomeados pelo ex-secretário Israel Milani no Governo, demitido.



Com o Governador cassando os apadrinhados dos Milani, não sobrou para o filho do vereador que nos bastidores bate porta a porta do Palácio Rio Branco e Casa Civil atrás do emprego.



O cargo do filho do vereador Magildo, foi dado ainda no início do governo Gladson Cameli pelo ex-secretário Israel que vem perdendo forças junto ao Governo. Israel já perdeu outros cargos.