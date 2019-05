Festividades de aniversário do Quinari no final de semana aconteceram em clima de paz

Em que pese a grande movimentação do final de semana em Senador Guiomard, a Policia Civil confirmou o que já era esperado, o clima foi de tranquilidade e paz nas festividades culturais alusivas aos 43 anos do Quinari, que contou com cavalgada e shows na praça, motivo de preucupação das autoridades de segurança.

Segundo o Prefeito do Quinari, ele mesmo esteve pessoalmente na manhã de domingo (19) na portaria do Hospital em conversa com profissionais que informaram que o número de atendimento não foi arlamante.

“Estive pessoalmente verificando os dados, me informaram que tudo aconteceu dentro da santa paz, e isso é motivo de comemorarmos, pois bem sabemos as dificuldades que são impostas, ao ente municipal quando tenta realziar atividades deste porte”, lembra o Prefeito.

As festividades de aniversário do Quinari contaram com o apoio do Governo do Acre que determinou a presença de efetivo ampliado da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, DETRAN e CIFTRAN, todos no objetivo de garantir a ordem.