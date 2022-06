Festa em homenagem a Padroeira do Quinari acontece no dia 5 de junho

A tradicional festa social em comemoração ao Dia da Padroeira do Quinari, Nossa Senhora das Graças será comemorada no dia 05 de junho com bingos, comidas típicas e atividades cultuais. Segundo o anúncio do evento, ele começa às 11h da manhã e será transmitida ao vivo no momento do bingão, pelo facebook do Padre Everton Ferreira.