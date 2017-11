Feriado registra um flagrante policial de furto no Quinari

O fim de semana da área policial em Senador Guiomar teve segundo a Delegacia de Policia o registro de um flagrante por furto em residência.

Segundo a DP foi preso em flagrante o cidadão identificado como Wanderson Cardoso acusado de praticar furtos em residências da cidade.

O crime de furto, artigo 155 do Código Penal, ocorre quando alguém pega para si propriedade móvel (ex: dinheiro, carro, televisão) de outra pessoa, sem que esta permita, com a vontade de ter esse bem como seu em definitivo.

O crime praticado por ele foi visto por populares que acionaram a viatura da Policia Militar. Um menor estava no local e findou entregando o Luquinha, que estava em casa conforme informado pelos populares e o comparsa adolescente.