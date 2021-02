Família reclama pela ausência de vacinação de idoso, município diz que segue cronograma

A família do senhor Francisco de Assis Leite de 89 anos denunciou na manhã desta quarta-feira, 21, a gestão municipal, especialmente no que se refere à vacinação contra o Covid-19.

De acordo com o Neto do Senhor Francisco de Assis, ele tem 89 anos de idade e estaria no grupo de risco, no entanto, até a data da publicação ele não recebeu a primeira dose. Genecias disse que aguarda a chegada da dose na residência do avô, que atualmente se encontra acamado.

Em novo questionamento, sobre um idoso não residente no Quinari, pai de uma pastora, ela disse que sempre haverá críticas e que as recebe para trabalhar com mais qualidade.

O Portal Quinari questionou se serão publicadas as listagens de vacinados e onde serão. O site ainda aguarda uma posição da Prefeita e da Secretaria Municipal de Saúde sobre a transparência no processo de vacinação.

O Portal Quinari resolveu ouvir a Prefeitura Municipal, que através da Prefeita Rosana Gomes disse inicialmente que a lista de vacinados e prioridades se encontra com o Ministério Público e que sua administração vem trabalhando com zelo e responsabilidade.

Nas redes sociais Genecias postou: Venho aqui fazer um desabafo meu querido vô tem 89 anos de idade Francisco de Assis leite mais conhecido como (titico) hoje ele vive acamado tem problemas sério de saúde faz uso de marcapasso foi um dos primeiros comerciante no ramo de açougue na cidade do quinari e dirigiu o antigo matadouro municipal por vários anos e um homem de bem e respeitado sempre pagou seus impostos e vai deixar um legado para sua família de pessoas honesta . Eu não posso deixar de vim na minha página para fazer um desabafo nós da família leite estamos triste e indignados com o descaso que a secretária de saúde do nosso município vem tratando os nossos idosos já chegou a segunda remessa de vacina para o quinari e os mesmo não foram vacinado e vejo pessoas que nem mora no quinari tomando a vacina tem pessoas trazendo seus parentes de outro município e dizendo que mora aqui pra tomar a vaga de quem realmente e guiomarense meu vô e minha avó moram do lado da prefeitura a mais de 60 anos e todos sabem disso mas ainda não foram vacinado, venho aqui como cidadão preocupado com o saúde do meu vô pedir para que a prefeitura tome conhecimento do que realmente está acontecendo.

A Secretária de Saúde, Dayana Reis de forma indireta fez a seguinte postagem: Vacinação contra Covid-19.

Sobre públicos prioritários, se dependesse do Estado e da secretaria de Saúde todas as pessoas seriam prioridade, tivemos acometidos em todos os cenários: novos, idosos, crianças, garis, trabalhadores da saúde, doenças crônicas etc.

Mas não depende do estado e muito menos do município.

Descumprir as regras já estabelecidas pelo governo federal é correr risco e ir contra a lei.

Não tem vacinas!

E quando chegam é para o grupo prioritário já definido!

No dia 28 de janeiro iniciamos a vacina que veio 20 doses destinada para idosos de 80 anos ou mais a qual foi feita nas casas por micro-área ou seja por Agente de Saúde. Como foram poucas doses, não conseguimos vacinar todos.

Seguindo sempre critério de faixa etária do programa nacional de imunização.

Ainda estamos na Fase 1. Que são as vacinas destinada para idosos acima de 90 e trabalhadores da saúde. Para nosso município vieram apenas 70 doses para idosos, e a prioridade foram os idosos acima de 90 anos da cidade e do campo.

Nesta segunda-feira tivemos sobra de 30 doses, que eram para essa faixa etária e iniciamos a faixa de 85 a 89 anos. Quero aqui dizer que estamos trabalhando com planejamento para que não haja perdas de doses, que após serem abertas tem um prazo de horas de validade. Infelizmente chegamos em casa que idosos estão se recusando a tomar a vacina.

A nossa preocupação é vacinar todos os nossos idosos. Para evitar que alguém fique de fora, estamos visitando comunidades, sei a importância disso.

A Secretaria Municipal de Saúde está de portas abertas para tirar qualquer dúvida.

Foi disponibilizado também um número para contato de agendamento das vacinas a qual já tem pacientes esperando a vez.