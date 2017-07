Família de linchado em delegacia após matar mãe e filha deve ser indenizada pelo Estado

O Estado do Acre foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais para a família de Lucimar Bezerra, morto a facadas dentro da delegacia do Bujari em novembro de 2015, após ele ser preso pela morte de Jardineis Oliveira da Silva, de 25 anos, e a filha dela, de 6 meses. A mãe de Bezerra, de 79 anos, entrou com pedido de pensão alimentícia e indenização de R$ 400 mil. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (3) no Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).