Família Azul se organiza em Senador Guiomard, em defesa dos autistas

Inúmeros pais de autistas se reuniram nesta segunda-feira (18) para discutir e deliberar ações que tem como objetivo a formação de uma Associação voltada a luta pelos direitos dos autistas em Senador Guiomard. O principal objetivo segundo a professora Adriana Rogéria, é “levar ao público a discussão dos direitos dos Autistas e buscar efetivar os mesmos”.

Abrão Carlos Mota Pupilo que representa parte da Família Azul no estado escreveu em sua rede social: – Encontro visando a constituição da Família Azul de Senador Guiomard. Organização para otimizar a luta pelos direitos das pessoas autistas e seus familiares, especialmente perante autoridades municipais e estaduais do executivo e legislativo, mas também órgãos locais do Judiciário e Ministério Público. Agradeço o convite da Professora Adriana Rogéria e à minha amiga e associada Rodolfo Ana Honorato, que me acompanhou, representando a AFAC (Família Azul do Acre).



Outro setor que deverá ser buscado suporte, será da Câmara Municipal, no intuito de aprovar leis que tratem da inclusão dos Autistas. O projeto que tem as famílias dos autistas à frente teve inicio em 2019. Uma das principais metas segundo a professora Adriana é a construção de um centro voltado ao atendimento.



Para maiores informações, os interessados em apoiar e ou participar da Associação deverão entrar em contato com o telefone 99927-6659.