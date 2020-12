Falta de faixa de pedestre provoca acidentes nas proximidades da Caixa

Homem fica em estado grave ao ser atingido por motocicleta, devido falta de faixa de pedestre

O município de Senador Guiomard registrou nesta segunda-feira (28) um acidente envolvendo uma motocicleta e um pedestre na Avenida Castelo Branco, próximo a Caixa Econômica.

No acidente, o pedestre tenta atravessar a Avenida, região que há algum tempo atrás havia uma faixa e devido o tempo findou apagada, fazendo com que populares busquem atravessar com Segurança.

Quando o homem tentou atravessar, ele conseguiu se livrar em um primeiro momento de um carro, no entanto já no segundo momento ele foi atingido por uma motocicleta.

Socorrido, o pedestre foi para o Hospital. Logo em seguida o estado piorou e foi preciso uma viatura do Serviço Móvel de Urgência – SAMU avançada, estado o homem em estado grave no Pronto Socorro.