O vereador Fabricio Lima encaminhou oficio ao Governo do Estado do Acre, através do ITERACRE para obter informações sobre a regularização fundiária dos bairros Amoty e João Rodrigues.

O parlamentar questionou quando seriam entregues os documentos aos moradores da região mencionada, afirmando que foram pagos valores pela Prefeitura de Senador Guiomard. O ITERACRE confirmou a existência dos documentos e informou que logo procederia a entrega aos moradores.

O vereador comemorou nas redes sociais: “Resposta ao Ofício encaminhado para buscar as informações sobre a regularização fundiária dos bairros Amoty e João Rodrigues”.