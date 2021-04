Fabricio comemora atendimento de sua indicação pelo Governo e Prefeitura do Quinari

Conhecido pela sua atuação séria e se destacando no meio de um multidão de parlamentares improdutivos, o vereador Fabricio Lima (SD) que se destaca pela sua sabedoria parlamentar, comemorou por meio das redes sociais o atendimento de sua indicação pela Prefeitura e o Governo do Estado para que fizessem parceria pela sinalização das ruas do Quinari.

Na justificativa do documento apresentado por Fabricio Lima, estava o fato de o Departamento Estadual de Trânsito já ter formalizado parceria com outras Prefeituras, no entanto faltava Senador Guiomard, tendo uma reunião de formalização da parceria acontecido nesta terça-feira (20).

O parlamentar do Solidariedade, lembrou sua indicação datada de 05 de abril de 2021, onde ele postou em sua rede social, a seguinte informação: -Fiz uma indicação ao Poder Executivo que busque uma parceria com o Detran-Acre para fazer a sinalização da Avenida Castelo Branco, em frentes às escolas, aos postos de saúde e outros órgãos do nosso município.