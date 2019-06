Fabricio, Cláudia, Chaguinha e Leno da Bonal mantém independência parlamentar

Diferente do passado recente da política onde vereadores indicavam parentes para receberem sem prestar os devidos serviços em virtude de um mandato submisso ao chefe do Poder Executivo Municipal, os vereadores Fabricio (PSDB), Cláudia (Sem partido), Chaguinha (PP) e Leno da Bonal (PP) permanecem atuando como parlamentares.

“Eu faço as indicações, o prefeito decide se atende, ele atendendo eu agradeço, pois eu quero é bem da nossa cidade”, disse o vereador Fabricio.

Em que pese defenderem a atual gestão, esses parlamentares indicam, reivindicam e ajudam o poder executivo municipal, apontando solução para os problemas do Quinari, pois afinal é esse o papel da parlamentar.

Por seu turno, as vereadoras irmã Chaguinha e Cláudia Lima, não são do amém, como já vimos no Quinari. Elas usam a tribuna e também criticam atos da gestão, ponderando os caminhos que acreditam serem corretos.

A ação da Polícia Federal ensino aos vereadores do Quinari, em parte, a serem independentes no exercício parlamentar. Um cientista político local avalia que é papel do vereador fazer sugestões, dirimir dúvidas e não ficar fazendo extorsão ao Prefeito, como já se assistiu no Quinari.

Matéria do dia 30 de maio de 2017 mostrou que a sessão só foi dos parabéns.