Exército Brasileiro vai ajudar na segurança durante o carnaval no Acre

Com a aproximação da popular festa de carnaval, verifica-se um aumento no tráfico e consumo de drogas ilícitas em todo o território nacional, conforme explica o tenente-coronel Wellington Valone, comandante de Fronteira Acre/4° Batalhão de Infantaria de Selva (BIS).

Por isso, o governador Tião Viana solicitou nesta quinta-feira, 8, o auxílio do Exército Brasileiro para as ações de segurança neste período, nas áreas de atribuição das Forças Armadas.

Conforme explica Valone, o pedido foi prontamente aceito e fará parte das ações que já estão sendo realizadas continuamente em todo o território acreano. “Estamos realizando rotineiramente operações na fronteira, visando combater os delitos transfronteiriços, em particular o tráfico de drogas e de armas. Neste período de carnaval, em que temos informações de que existe uma incidência maior desses ilícitos, vamos intensificar nossa presença, apoiando as ações realizadas pelas forças de segurança do Acre”, afirmou o comandante.

O secretário de Segurança do Estado, Emylson Farias, explica que a ação durante o carnaval faz parte da constante intensificação das forças de segurança no território acreano. “Estamos fazendo o enfrentamento cada vez mais duro. O Exército está vindo somar com a gente, estamos pedindo para que ele nos auxilie em pontos estratégicos para que tenhamos controle das pessoas que entram e saem do estado”, explica Emylson.

Nesta quinta-feira, 8, a Polícia Civil também realizou operações em Brasileia, Sena Madureira e Manoel Urbano. E a Polícia Militar recebeu mais 28 motocicletas para o fortalecimento da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio).