Ex-secretários Afrânio e Gleison tem contas reprovadas, ex-prefeito também deve ser incluído

O Conselho Municipal de Saúde de Senador Guiomard, se reuniu para avaliar as contas dos ex-gestores da Secretaria Municipal de Saúde do Quinari, ocasião que aprovou as contas de Valdenia Laurindo, ex-secretária e reprovou as contas de Gleison Bandeira, ex-secretário de Saúde e do Secretário de Finanças Afrânio Justo.



A publicação sobre a reprovação das contas, consta na edição do Diário Oficial de 07/07/2021, ocasião que o Conselho publicou as atas e as portarias da reunião, no entanto não citou o ex-prefeito André Maia que deve também ser julgado pelo órgão de controle social.



A reportagem acionou a Secretaria Municipal de Saúde que informou que vai notificar o Conselho sobre o questionamento levantado pela nossa reportagem, havendo suspeita que alguns membros do Conselho queiram proteger o ex-prefeito, que inclusive responde por vários crimes contra a administração e a saúde municipal.



A decisão do Conselho de não analisar a responsabilidade do ex-prefeito, pode ser interpretada e tipificada como prevaricação, posto que os secretários de Saúde e Finanças, não são ordenadores de despesas sozinho, motivo pelo qual o Conselho deverá se reunir novamente para corrigir o “erro”.

Outro lado

A reportagem não conseguiu localizar os citados. A Secretaria de Saúde informou que avalia o caso.