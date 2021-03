Ex-prefeito James Gomes testa positivo para Covid-19

O ex-prefeito James Gomes testou positivo para o Covid-19, segundo exame realizado nesta terça-feira (09).



Na última semana, James e a esposa, senadora Mailza Chegaram ao Acre, para cumprimento de agendas políticas. Mailza partiu para o Vale do Juruá em agenda de trabalho.



James Gomes ficou na capital e no Quinari fazendo suas ações. Quando Mailza chegou das agendas políticas ambos fizeram o teste do coronavírus, enquanto o teste da senadora deu negativo, o de James deu positivo.



Segundo informou James Gomes, novos exames serão realizados e ele entrará em repouso, haja vista que se sente bem, devendo obedecer as recomendações médicas. Mailza continuará os trabalhos e em avaliação pela equipe médica do senado.