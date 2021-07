Ex-prefeito James Gomes comemora aniversário e aliados exaltam sua história política

O ex-prefeito do Quinari, James Gomes comemora aniversário nesta quinta-feira, dia 1º de julho e seus amigos, familiares e aliados políticos exaltam a sua história.



Gomes é filho do ex-prefeito Manoel Gomes, que fora Prefeito por 8 (oito) anos. Do mesmo modo, James foi vice-prefeito durante 4 (quatro) anos, em seguida Prefeito por 8 (oito) anos.



Foi do ex-prefeito James Gomes e seus aliados a articulação que levou a esposa Mailza Gomes, ao Senado da República, quando decidiu retirar o nome dela da disputa para estadual e feito junto com o Senador Petecão a composição com Gladson Cameli, ficando com a primeira suplência do então senador.



Na última eleição, James Gomes fez a irmã Prefeita. Há quem diga, que um dos grandes atributos de James é a calma e a humildade, não se verificando ao longo dos anos, abusos de poder e incompreensões, sempre tratando todos com respeito.

Representação do Acre em Brasília

Atualmente o ex-prefeito trabalha em Brasília, na Representação do Estado, ajudando o Governo Gladson na busca de parcerias para o estado e as cidades.