Ex-deputado Jairo Carvalho ganha aluguel de André Maia para suposto almoxarifado

Quando o morador de Senador Guiomard pensar que já viu de tudo, comece a refletir que muito mais ainda está por vir. O Prefeito André Maia, através do Diário Oficial do Estado resolveu agraciar o apoiador de Rosana Gomes, ex-deputado Jairo Carvalho com um suposto aluguel de R$ 21.000,00.

Ocorre que Jairo Carvalho, irmão do Pastor João Carvalho, que diz que será candidato a Prefeitura do Quinari, também flerta com o Prefeito André Maia, e ninguém sabe quem tá sendo o enganando no conluio familiar e politico, que conta com candidatura em várias regiões.

O valor ganho pelo ex-deputado, servidor do estado do Acre, nomeado por decreto do Governador, perfaz R$ 21.000,00, e a redação mal feita pelos membros da Comissão Permanente de Licitação do Prefeito, não diz sobre qual imóvel se refere a contratação, tampouco seu endereço.

O DOE informa que o local seria para guarda dos supostos produtos para combate ao novo coronavírus, no entanto, o Ministério Público Estadual que deverá abrir procedimento, perceberá que Escolas, Secretaria de Assistência Social e de Saúde, foram usadas como depósito, motivo que levanta a suspeita de conluio e suposto desvio do dinheiro do contribuinte.

